Musica: Setak, doppio concerto nel weekend all'Aquila e Atri

(ANSA) - L'AQUILA, 12 APR - Arriva in Abruzzo, con una doppia data, il tour di Setak 'Canzoni a fondo perduto'. Venerdì 14, alle 21.30, il cantautore abruzzese - al secolo Nicola Pomponi - sarà all'Aquila all'Auditorium del Parco del Castello in una serata legata anche a un progetto benefico a cura di associazioni locali. Il giorno seguente, alle 21, Setak suonerà al Teatro comunale di Atri, in un concerto organizzato dall'associazione Sinergie Moderne. Due concerti che seguono un tour che ha registrato sold out a Milano, Bologna e Roma.

In questo viaggio caratterizzato dalla sua inconfondibile cifra stilistica fatta di sintesi musicale tra diversi suoni e ritmi provenienti da tanti Paesi nel Mondo, Setak propone brani dei suoi due album, 'Alestalé' (2021) e 'Blusanza' (2019), ovvero blues e transumanza, sentimento e appartenenza, insieme a qualche anticipazione del nuovo album. Canzoni che riportano uno spaccato dei nostri giorni e che raccontano di relazioni, di riscatto sociale e tradizione, di capri espiatori e inutili violenze.

Ballate di intensa introspezione interiore che l'artista riempie con la sua voce piena e riconoscibile, quasi sussurrata.

Un progetto unico quello messo a punto da Pomponi e dal suo produttore Fabrizio Cesare, che unisce l'abruzzese a suoni internazionali, donando una nuova veste al dialetto svuotandolo completamente dal folklore che solitamente lo contraddistingue. Sul palco anche Alessandro Trabace e Valerio Pompei, oltre allo stesso Cesare. "Sono felice di suonare all'Aquila e ad Atri, paese quest'ultimo a cui sono molto legato - dice Setak - ho condiviso il mio percorso con molti artisti del posto, tra cui Maurizio Forcella che ha diretto con grande sensibilità il videoclip di 'Picché' che ha come protagonisti Concetta Del Roncino Centorame e Alberto Anello, due bravissimi attori di teatro che con l'intensità dei loro sguardi e il loro vissuto mi hanno restituito il senso profondo di questa canzone". (ANSA).