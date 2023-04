Estate Musicale Frentana parla di ambiente. Torna Renzetti

(ANSA) - LANCIANO, 11 APR - Saranno 22 gli appuntamenti concertistici della 52/a stagione 2023 dell'Estate Musicale Frentana di Lanciano, organizzata dall'associazione "Amici della Musica - Fedele Fenaroli". Quest'anno l'attenzione sarà sull'ambiente e sulla musica dello scomparso maestro Remo Vinciguerra. Cartellone illustrato dal presidente dell'associazione Antonio Litterio e dal direttore artistico Andrea Tenaglia, presenti l'assessore alla Cultura Danilo Ranieri e l'assessore regionale all'Ambiente Nicola Campitelli.

Tanti gli appuntamenti estivi con la formazione e la musica.

Torna anche il direttore d'orchestra Donato Renzetti. Il concerto di apertura 'Music for Nature' si terrà IL 17 giugno alle Torri Montanare. L'evento vedrà sul palco la favola di "Pierino e il lupo" di Prokofiev con "Un piccolo cuore marsicano" di Costantini e Mambella, con l'orchestra da camera "Fenaroli" diretta dal Maestro Nicola Gaeta e la voce recitante di Gabriele Cirilli. Il primo periodo di formazione parla di ambiente, green e recupero anche con la manifestazione "Riciclando in Opera"; quest'anno "In viaggio con Mozart", 22 luglio, con L'orchestra sinfonica giovanile "Fenaroli" diretta dal maestro Donato Renzetti.

Il secondo periodo di formazione sarà dedicato al compianto maestro Remo Vinciguerra e domenica 30 luglio, alle 21, l'orchestra sinfonica giovanile Fenaroli sarà diretta dalla direttrice Luisella Chiarini, proprio sulle musiche del maestro frentano. Di rilievo gli appuntamenti in collaborazione con la scuola civica di Musica Fenaroli, dalla festa europea della musica, mercoledì 21 giugno, al gran gala dedicato a Burt Bacharach, domenica 2 luglio. Torna il connubio tra sinfonica e pop con l'orchestra dell'Istituzione sinfonica abruzzese che, il 15 luglio, porterà sul palco uno speciale omaggio a Michael Jackson con gli arrangiamenti del maestro Roberto Molinelli. In estate concerti legati ai seminari. A ottobre inizia la parte invernale della stagione che si concluderà con la festa di Santa Cecilia, il gospel del 26 dicembre e il concerto di Capodanno dedicato al compositore Francesco Masciangelo, di cui si celebra i 200 anni dalla nascita, che per tradizione si terrà il 2 gennaio 2024. (ANSA).