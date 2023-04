Maltempo, neve e nebbia in Abruzzo, imbiancate A24 e A25

(ANSA) - L'AQUILA, 08 APR - Nevicate anche abbondanti nell'entroterra abruzzese, Avezzano coperta da una coltre bianca così come Barrea. Qualche disagio per la viabilità.

Fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara traffico rallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30.

Sull'autostrada A24 si segnala neve fra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma-Teramo; nebbia in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri; neve anche tra Carsoli e Assergi.

Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo; nebbia tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri. (ANSA).