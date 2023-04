A Pasqua aperture straordinarie Maxxi L'Aquila e Mammut

(ANSA) - L'AQUILA, 07 APR - La sede aquilana del museo MAXXI sarà aperta nei giorni di Pasqua per accogliere i turisti e gli aquilani rimasti in città, con orario 10 -19, da sabato 8 a lunedì 10 aprile 2023. I visitatori potranno così scoprire l'esposizione "Marisa Merz - Shilpa Gupta visibileinvisibile", inaugurata nei giorni scorsi. La mostra, sotto la direzione artistica di Bartolomeo Pietromarchi e la curatela di Fanny Borel, mette in dialogo, attraverso circa 50 opere due mondi, tra Oriente e Occidente, due storie, tra generazioni diverse, in una conversazione sui temi del visibile e dell'invisibile, dell'immagine e della parola, del politico e del filosofico in una tensione etica e poetica che si compenetra e si completa nelle opere dell'una e dell'altra artista nate a mezzo secolo di distanza. Lunedì 10 aprile alle 16.30 sarà possibile scoprire da vicino le opere esposte partecipando alla visita guidata "MAXXI L'Aquila: la sede e le opere". Prenotazioni disponibili al sito del museo. Dopo la grande affluenza del 2 aprile per #domenicalmuseo nelle due sedi del Museo Nazionale d'Abruzzo, sono state disposte aperture straordinarie della sala che ospita il Mammut, al Castello Cinquecentesco, in questo week end pasquale. Il Mammut del Castello sarà aperto nel weekend di Pasqua e lunedì di Pasquetta. Ulteriori aperture della sala del Mammut sono previste nel mese di aprile: sabato 15 e domenica 16, da sabato 22 a martedì 25, sabato 29 e domenica 30. A maggio: lunedì 1, sabato 6 e domenica 7. Orari dalle 10 alle 18 (ultima entrata ore 17.30).

