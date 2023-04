Nuoto: abruzzesi in evidenza ai Campionati Italiani

(ANSA) - PESCARA, 06 APR - Atleti abruzzesi in evidenza ai campionati italiani giovanili di nuoto di Riccione. Il Presidente della Federnuoto Abruzzo, Cristiano Carpente, a nome dell'intera struttura del CR Abruzzo, si è subito complimentato con gli atleti, i tecnici e le società che hanno preso parte alla manifestazione da poco conclusasi in Romagna. "Come ormai prassi scontata, sempre più consolidata in questi anni, gli atleti abruzzesi hanno partecipato in numero considerevole, dando dimostrazione delle loro capacità ottenendo molte prestazioni eccellenti e tante medagli. Sei gli ori: Giorgia Fabiani, Pinguino Nuoto Avezzano, 50m Rana (anno 2008), 31"83; Lorenzo Fuschini, SDS, 100m Rana (anno 2007), 01'02"44; Gabriele Evangelista, Pinguino Nuoto Avezzano, 100m Dorso (anno 2008), 56"44; Lorenzo Fuschini, SDS, 200m Rana (anno 2007), 02'14"50; Lorenzo Salvati, DNA L'Aquila, 100 Delfino (anno 2008), 55"68; Roberto Di Ruscio, Team Centro Italia, 1500m sl (anno 2008), 15'39"78. Medaglie d'Argento (due): Mirko Chiaversoli, Team Centro Italia, 200m Stile Libero (anno 2006), 1'48"16; Mirko Chiaversoli, Team Centro Italia, 100m Stile Libero (anno 2006), 48"84. Medaglie di Bronzo (due): Giorgia Fabiani, Pinguino Nuoto Avezzano, 100m Rana (anno 2008) 1'09"75; Gabriele Evangelista, Pinguino Nuoto Avezzano, 100m Delfino (anno 2008), 56"80.

"Questi risultati - ha detto ancora il presidente Fin - sono stati ottenuti anche grazie ai molti gestori che, nonostante la durissima situazione economica, sono rimasti aperti consentendo alle Società di svolgere al meglio le proprie attività di formazione. La Federnuoto Abruzzese continuerà in maniera scrupolosa, sulla strada già da tempo intrapresa, rimanendo al fianco del mondo delle attività natatorie abruzzesi".

Soddisfatti i tecnici e dirigenti delle altre società. "Devo fare sinceri complimenti a Lorenzo - ha detto il tecnico della Sds Nuoto Mattia Trignani - per questo doppio oro che ci ha regalato in questi Campionati, una prova di forza e determinazione soprattutto per il fatto che l'atleta è stato fermato per 30 giorni da un infortunio". Raggiante anche Nazzareno Di Matteo della Pinguino Nuoto: "Grandi risultati e un grazie ai nostri ragazzi, che ci hanno regalato un'emozione dopo l'altra".

Soddisfazione anche per il Team Centro Italia con il tecnico Andrea Caldarelli che ha dichiarato: "La ciliegina sulla torta è arrivata dal magnifico oro da una prestazione magistrale di Roberto Di Ruscio che si è imposto davanti a tutti con il crono di 15.39.78 e diventato così il Campione italiano dei 1500 stile. Bravi tutti i ragazzi che hanno partecipato". Non ha portato a casa medaglie, ma con i suoi atleti ha ottenuto risultati lusinghieri anche la Sgt Nuoto. Il tecnico Cristian Di Sabatino: "I Campionati giovanili sono andati molto bene. Abbiamo avuto la gran parte degli atleti in gara che sono scesi nei loro personali e abbiamo sfiorato il podio con un 4º e 2 quinti posti in classifica nazionale. La soddisfazione più grande l'abbiamo avuta dall'atleta Vittoria Di Cesare che ha staccato il pass per il Campionato Assoluto che si terrà a Riccione dal 13 al 17 aprile e la vedremo in gara nei 50 e 100 dorso. (ANSA).