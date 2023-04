Agroalimentare: Giansanti, mancano 120 mila lavoratori

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEI MARSI, 06 APR - In Italia in agricoltura mancano 120 mila lavoratori. Per il presidente di Confagricoltura nazionale Massimiliano GiansantI, durante l'inaugurazione del più grande centro europeo di lavorazione e trasformazione dei Finocchi dell'azienda agricola "il lago d'oro" di San Benedetto dei Marsi, infatti "abbiamo sempre più necessità di manodopera specializzata e formata in agricoltura, dobbiamo lavorare insieme ai sindacati dei lavoratori ed insieme al governo per creare degli strumenti necessari alle imprese per avere questa manodopera, vanno rafforzate le politiche di export, le politiche di filiera e la manodopera abbiamo necessità oltre 200 mila operatori contro gli 80 mila che abbiamo oggi. - continua il Presidente Giansanti - Il costo del lavoro in Italia è molto più alto rispetto ai nostri competitor a livello Europeo, ed è necessario costruire una strategia sul lavoro al fine di recuperare un gap con i cittadini italiani, i quali, dove possono, preferiscono prendere un reddito di cittadinanza anziché lavorare in agricoltura". (ANSA).