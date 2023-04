Strada Parco, Testa (FdI), confermato interesse pubblico

(ANSA) - PESCARA, 05 APR - Il Consiglio di Stato "ribadisce le motivazioni ritenendo preminente l'interesse pubblico legato al celere compimento di un'opera pubblica che dovrebbe sensibilmente contribuire all'abbassamento dei livelli di congestionamento del traffico stradale e, dunque, a un miglioramento dello stato di inquinamento ambientale". Lo afferma il deputato abruzzese Guerino Testa (FdI), a proposito della sentenza del Consiglio di Stato, che ha consentito la ripresa dei lavori della filovia sulla 'strada parco' di Pescara.

Il Consiglio di Stato, infatti, due settimane fa aveva accolto l'istanza cautelare presentata, tra gli altri, dal Comune di Pescara, dal Comune di Montesilvano e dalla Regione Abruzzo, contro la sentenza del Tar di Pescara che, a dicembre, aveva accolto il ricorso presentato dal comitato Strada parco bene comune, annullando il nulla osta per la sicurezza rilasciato dal ministero dei Trasporti e fermando di fatto il progetto.

"Il Consiglio di Stato - afferma Testa - conferma l'importanza della realizzazione della filovia sulla strada parco, a Pescara. Dopo avere accolto, lo scorso 24 marzo, la sospensiva proposta dal Comune dando il via di fatto alla ripresa dei lavori, nell'ordinanza di ieri, 4 aprile, ribadisce le motivazioni ritenendo preminente l'interesse pubblico legato al celere compimento di un'opera pubblica che dovrebbe sensibilmente contribuire all'abbassamento dei livelli di congestionamento del traffico stradale e, dunque, ad un miglioramento dello stato di inquinamento ambientale".

"Ciò dovrebbe bastare a porre fine alla querelle che è stata alimentata in questi anni e che non ha permesso a tutti di concepire l'infrastruttura come un'opera di grande importanza per la nostra città e per l'intero territorio interessato", conclude il deputato. (ANSA).