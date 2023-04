Sisma: Meloni, doveroso essere all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 05 APR - - "Era doveroso esserci, è una terra a cui sono molto legata, anche politicamente perché sono una parlamentare di questo collegio". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni all'Aquila prima della messa in ricordo delle vittime del sisma. "Negli anni abbiamo fatto un grande lavoro con il sindaco e il presidente della Regione per garantire quello che mancava e si poteva fare in più per la ricostruzione di questo territorio", ha aggiunto. (ANSA).