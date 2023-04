Meloni, ministri e big a L'Aquila per anniversario del sisma

(ANSA) - L'AQUILA, 05 APR - Tanti ministri, uomini di governo e la premier, Giorgia Meloni, in questi giorni all'Aquila e in Abruzzo per le commemorazioni delle 309 vittime legate al 14esimo anniversario del terremoto del 2009 ma anche per altri eventi sul territorio regionale. Oggi nel capoluogo regionale sono in arrivo la presidente del Consiglio e il presidente del Senato, Ignazio La Russa, che parteciperanno alla messa delle 18 nella chiesa di Santa Maria del Suffragio, conosciuta come Anime Sante, evento clou del fitto programma in ricordo del tragico sisma e delle vittime causate dalla scossa del 6 aprile 2009.

Alla funzione religiosa anche il sottosegretario al Ministero dell'Interno Emanuele Prisco. Sempre all'Aquila domani i ministri Paolo Zangrillo, della Pubblica Amministrazione, e Anna Maria Bernini, Università e della Ricerca, prenderanno parte alla inaugurazione dell'anno accademico della università dell'Aquila e di quella del polo territoriale della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. (ANSA).