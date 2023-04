Vinitaly: Imprudente presenta modello 'Abruzzo-sostenibile'

(ANSA) - PESCARA, 04 APR - Presentato a Verona, nell'ambito della fiera internazionale dedicata al vino, Vinitaly, il modello "Abruzzo-sostenibile". Il progetto è stato illustrato dal Vice Presidente con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente, in occasione del convegno "Abruzzo Sostenibile. Vino e salute: istruzione per l'uso", alla presenza di personalità importanti come il Ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario all'Agricoltura, Luigi D'Eramo, il Presidente del "Merano Wine Festival", Helmuth Köcher, e il direttore del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico.

"Questo modello nasce con l'obiettivo di rilanciare il settore nel segno della sostenibilità delle aziende agricole - ha esordito il vice presidente Emanuele Imprudente -. Nell'ambito dei fondi erogati dal 'Complemento per lo sviluppo rurale (Csr 23-27)', come Regione Abruzzo puntiamo con determinazione sulla sostenibilità, è il principale riferimento della nuova programmazione con oltre il 50% delle risorse finanziare disponibili. Abbiamo messo in campo linee di sostegno e misure finanziarie che puntano a far crescere le nostre aziende nei settori della tradizione e dell'innovazione, seguendo il percorso della tutela dell'ambiente, e di garantire la sostenibilità economica e sociale del sistema agricolo. Il progetto prevede anche un modello unico di gestione della promozione, per portare in giro il made in Abruzzo. Nel corso del convegno - ha detto Imprudente - abbiamo illustrato anche le azioni che andremo a mettere in campo per potenziare la filiera vitivinicola: come l'acquisto di macchine e attrezzature, ad esempio, destinati a ridurre l'impatto ambientale o l'installazione di pannelli solari e impianti a basso consumo di energia. Si tratta dunque di un modello virtuoso di sostenibilità - ha concluso Imprudente - che consentirà alle aziende agricole di poter programmare e porre in essere azioni strutturali che preservino la biodiversità del suolo agrario".

I primi tre bandi del "Csr 23-27" sono stati pubblicati a marzo: riduzione di fertilizzanti e fitofarmaci, salvaguardia della biodiversità e conservazione del suolo. La dotazione finanziaria complessiva dei primi tre bandi è di circa 8 milioni di euro.

(ANSA).