Rubano pannelli fotovoltaici, furgone impantanato nei campi

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEI MARSI, 04 APR - Furto nella notte di 150 pannelli fotovoltaici a San Benedetto dei Marsi (L'Aquila), ritrovata la refurtiva, buttata in un campo. Secondo una prima ricostruzione, il furgone a bordo del quale i pannelli erano stati caricati si è impantanato nei campi del Fucino e i ladri sono stati costretti a fuggire. Ad avvistarli è stata una guardia giurata in servizio. La banda pare fosse entrata in azione in un'altra area. Sono ora in corso le indagini. (ANSA).