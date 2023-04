Lupi in aree abitate, a Pianella una giornata informativa

(ANSA) - PESCARA, 04 APR - Con l'espansione della popolazione di lupi anche in aree collinari e di pianura aumentano le occasioni di avvistamenti in contesti abitati, in particolare nelle contrade. Per questo il Comune di Pianella, in collaborazione con il Parco nazionale della Maiella, ha organizzato una giornata informativa rivolta alla popolazione.

L'incontro si terrà domani, mercoledì 5 aprile alle 17.30 nella sala consiliare del Municipio. Dopo i saluti del vicesindaco Romeo Aramini e del presidente del Consiglio comunale Francesco Chiarieri, interverranno il biologo Franco Recchia, già funzionario della Regione Abruzzo, responsabile dell'osservatorio faunistico, e il responsabile del Servizio Veterinario del Parco nazionale della Maiella Simone Angelucci, un tecnico tra i massimi esperti del lupo a livello nazionale.

Gli avvistamenti dei lupi nelle contrade di Pianella sono sempre più frequenti, in alcuni casi sono stati avvistati anche piccoli branchi, per questo l'incontro è finalizzato, oltre a dare un'informazione corretta sulla presenza della specie in Italia, in particolare in Abruzzo, a informare la popolazione sul comportamento da tenere. "Un ringraziamento particolare - si legge nella nota del Comune di Pianella - al presidente del Parco Nazionale della Maiella Lucio Zazzara e al direttore del Parco Luciano di Martino per aver risposto prontamente all'invito del comune per l'organizzazione dell'evento. Sarà premura del Comune farsi carico, presso la Prefettura di Pescara, di organizzare un incontro finalizzato alla stesura di un protocollo operativo in caso di presenza della specie sul territorio". (ANSA).