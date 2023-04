Certificati medici scolastici, pdl per abolire obbligo

(ANSA) - L'AQUILA, 04 APR - "La Regione Abruzzo intende abolire l'obbligo di presentazione dei certificati medici richiesti per l'assenza scolastica per più di cinque giorni. E' quanto previsto nel progetto di legge appena licenziato all'unanimità dalla competente commissione 'Bilancio, Affari generali e Istituzionali', del Consiglio regionale d'Abruzzo. Lo rende noto il capogruppo di Fratelli d'Italia, Massimo Verrecchia, promotore dell'iniziativa legislativa.

"La proposta - spiega il consigliere - si inserisce nel filone della semplificazione dei procedimenti amministrativi con l'obiettivo di superare un annoso problema burocratico a carico delle famiglie con bambini e ragazzi e dei pediatri. Si tratta del certificato di riammissione previsto da un regolamento statale del 1961 - precisa - considerato ormai anacronistico dalla stessa Federazione italiana dei medici pediatri che, anche sull'esempio di altre Regioni, l'Abruzzo intende superare attraverso un'integrazione alla legge regionale n.31 del 1 ottobre 2013. Anche il Consiglio di Stato, nel 2014 - evidenzia Verrecchia - si è pronunciato positivamente sulla deliberazione della Regione Liguria. Si tratta di una norma di buon senso - sottolinea ancora l'esponente di FdI - che elimina una complicazione burocratica continuando a garantire tutti i necessari interventi di profilassi che i dipartimenti di prevenzione attivano per la sorveglianza delle malattie infettive e contagiose all'interno delle scuole. La Regione Abruzzo - conclude Verrecchia - compie un ulteriore passo avanti nella semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale". (ANSA).