The tale of Tal, a fumetti la vita di Neanderthal

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - Una graphic-novel a firma del paleontologo pescarese Gianpaolo Di Silvestro, in tandem con Luca Vergerio, triestino, per una ricostruzione accurata della vita di una popolazione di Neanderthal. Ecco 'The tale of Tal', un mix di arte e scienza che vede, nell'introduzione, i contributi scientifici, in italiano e inglese, di studiosi del settore, come Telmo Pievani, filosofo della Scienza e fondatore di Pikaia, portale della comunicazione scientifica online. Il volume (realizzato con il patrocinio di Pikaia), lavoro di fantasia con basi scientifiche e storiche, affida tutta l'emozione al disegno, senza parole. Il gruppo umano arcaico dei Neanderthal aveva l'osso ioide e poteva articolare un linguaggio, che però non conosciamo, da qui la scelta di affidare tutto al tratto dell'artista visivo Luca Vergerio. Ecco la vita di uomini vissuti fra i 250mila e i 40mila anni fa, un'avventura in parallelo con quella degli orsi delle caverne, che ben si adattavano alle difficili condizioni glaciali.

"Ogni illustrazione è stata affiancata a dati accreditati in letteratura scientifica e descritta in bibliografia come normale pubblicazione scientifica - spiega Di Silvestro - Questa è la dimostrazione concreta che una graphic novel può combinare il bisogno di chiarezza con l'esposizione accurata di fatti e argomentazioni scientifiche. 'The Tale of Tal' è stato sviluppato come progetto per illustrare le potenzialità che le graphic novel possono avere di raccontare i concetti centrali della scienza senza alterarli, anzi stimolandoci a scoprire la scienza che si nasconde dietro ogni illustrazione".

Gianpaolo Di Silvestro è paleontologo e titolare della Trilobite design Italia. Prepara, ricerca e commercializza modelli e fossili originali per allestire musei in tutto il mondo. Ha all'attivo più di 50 campagne di scavo paleontologico e di ricerca. Luca Vergerio è fumettista, illustratore e insegnante di disegno all'Accademia del Fumetto di Trieste.

Alterna il lavoro di fumettista con quello di pittore di miniature e modelli da collezione, per la sua attività, la Ma' Blatta's Miniatures. I due collaborano dal 2017 nella paleo illustrazione e della pittura di modelli scientifici. (ANSA).