Raddoppio ferroviario Pescara-Roma, Marsilio 'l'opera si farà'

(ANSA) - PESCARA, 31 MAR - "Nessuna chimera, ma si sta solo discutendo se la fonte di finanziamento utile sia quella dei fondi Pnrr, fondi Sviluppo e Coesione o fondi bilancio ordinario. Per noi nulla cambia se si paga con la tasca destra o sinistra. Quello che è certo che l'opera si fa e dopo cento anni di disinteresse dello Stato per le ferrovie abruzzesi oggi c'è un progetto condiviso fra Lazio, Abruzzo, Ministero e Fsi e ci sono progetti che hanno ricevuto i pareri e stanno per andare in gara d'appalto". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a margine della convention al "Marina di Pescara" per il bilancio sui 1400 giorni di governo in Abruzzo, parlando del raddoppio della linea ferroviaria Pescara-Roma.

"Se poi il Governo ci dice che la tempistica stretta del Pnrr mette a rischio quei finanziamenti e quindi preferisce finanziare l'opera poco o nulla cambia. Non ho dubbi che il Governo porterà avanti questa grande opera strategica, anche perché lavoriamo e remiamo tutti insieme anche con il presidente della Regione Lazio Rocca e stiamo condividendo tutti questo percorso". (ANSA).