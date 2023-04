Musica, doppio evento 'Barattelli', barocco e fisarmonica

(ANSA) - L'AQUILA, 31 MAR - L'Ensemble Cordia, uno dei migliori gruppi italiani per la musica barocca e rinascimentale con strumenti originali, arriva all'Aquila nel cartellone della Società Aquilana dei Concerti "B. Barattelli" all'Auditorium del Parco, domenica 2 aprile ore 18. Costituito e diretto dal violoncellista Stefano Veggetti, per valorizzare opere poco eseguite del repertorio barocco e classico, l'Ensemble Cordia è costituito da affermati concertisti europei, in particolare sudtirolesi e di regioni confinanti di cultura tedesca e italiana. Il gruppo utilizza pregiati strumenti originali che permettono di sviluppare l'idea di "suono autentico", abbinandolo ad esecuzioni moderne ed attuali.

In programma l'esecuzione di quattro Concerti Brandeburghesi di Johann Sebastian Bach. Con un intermezzo vivaldiano, una Sinfonia in do maggiore, nel dettaglio dal n. 3 al n. 6 della serie con i solisti: Sakura Goto violino, Andreas Böhlen e Mira Gloor flauti dolci, Esther Crazzolara violino, Michaela Ambrosi traversiere, Takashi Watanabe cembalo.

Sempre nel cartellone "Barattelli" domenica 2 aprile a Navelli proseguono i concerti di "Musica in Tour" per la circolazione musicale nel territorio, con l'obiettivo di far conoscere nuove produzioni e giovani musicisti, con particolare attenzione agli abruzzesi. Musica in Tour torna con un evento che coinvolge la Fisorchestra Aquilana, diretta da Sergio Petronio, alle ore 17 nella sala consiliare del Comune di Navelli. L' Associazione Culturale dei Fisarmonicisti dell'Aquila, che compie 30 anni di attività, ha dato vita a questa originale orchestra, formata per la gran parte di allievi e di giovani studiosi della fisarmonica e musicisti professionisti: Tonino Ieie al contrabbasso, Silvia Cannarozzo al pianoforte, Giovanni Ieie al clarinetto, Marco Perilli al sax e Francesco Tarquini alla batteria. Il programma del concerto prevede musiche dei generi più diversi, dal jazz a celebri colonne sonore, da musiche del repertorio per fisarmonica ad arrangiamenti originali realizzati spesso dallo stesso direttore Sergio Petronio. In programma anche una particolare suite dedicata alla Quinta Sinfonia di Beethoven. (ANSA).