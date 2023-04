David di Donatello, Palmerini candidato al Miglior suono

(ANSA) - L'AQUILA, 31 MAR - Tra i candidati ai David di Donatello c'è anche l'aquilano Alessandro Palmerini, tecnico del suono professionista, in gara come fonico di presa diretta con il film 'Le otto montagne', insieme ad Alessandro Feletti (post-produzione) e Marco Falloni (mix). Ieri sera l'annuncio da parte degli organizzatori del più antico e importante riconoscimento cinematografico in Italia.

'Le otto montagne', produzione internazionale tratta dal romanzo Premio Strega di Paolo Cognetti, ambientata tra Torino e le montagne della Valle d'Aosta ha ottenuto 14 nomination.

Palmerini ha già vinto un David di Donatello nel 2013, in coppia con Remo Ugolinelli, per il "Miglior Suono in presa diretta" del film 'Diaz' di Daniele Vicari. In precedenza aveva vinto un Nastro d'Argento, due Ciak d'oro e un Premio Aits. Lo scorso anno era stato candidato al David per il film 'Qui Rido io' di Mario Martone, così come nel 2019 per il film 'Capri Revolution', sempre di Martone. (ANSA).