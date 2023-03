Lezione Tajani all'ateneo Chieti,Europa punto di riferimento

(ANSA) - CHIETI, 30 MAR - "L'Europa è uno dei due fari, noi in continuità con il Governo precedente, crediamo che l'Europa sia il nostro punto di riferimento. L'Italia è in Europa, deve contare in Europa, che non è solo Francia e Germania, ma deve essere equilibrata". È quanto ha tra l'altro detto nel pomeriggio a Chieti il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una lezione da lui tenuta dinanzi ad una cinquantina di studenti all'università 'D'Annunzio', dove è docente di Servizi alla persona e legislazione sociale europea nell'ambito del corso di laurea triennale in Servizio sociale.

"Non dobbiamo noi essere arroganti - ha spiegato Tajani - nei confronti degli altri, ma neanche gli altri devono essere arroganti nei nostri confronti. Dobbiamo essere protagonisti, presenti, non è che se uno dice 'no' è contro l'Europa, se dice 'no' magari vuole essere protagonista di una sintesi".

"I rapporti con gli Stati Uniti sono per noi fondamentali, è il primo alleato dell'Europa, ma guardiamo con grande attenzione all'Africa, che è il continente nostro dirimpettaio, e possiamo fare molto certamente non guardando all'Africa con l'occhio dei colonizzatori ma con gli occhiali degli africani. Abbiamo grandi interessi nei Balcani che sono parte dell'Europa, abbiamo paesi candidati e noi vogliamo che vengano a far parte dell'Unione Europea" - ha poi aggiunto Tajani che nel corso della lezione, durata circa un'ora, dell'Europa ha ripercorso la storia e ha spiegato il funzionamento e la composizione delle principali istituzioni, ovvero il Parlamento, la Commissione e il Consiglio dell'Unione.

E da Tajani è partito l'invito proprio agli studenti e ai giovani a partecipare ai concorsi per diventare funzionario comunitario "abbiamo bisogno anche di funzionari comunitari italiani" - ha detto Tajani.

Il ministro degli Esteri al suo arrivo in ateneo a Chieti è stato accolto dal nuovo rettore, Liborio Stuppia, dal pro rettore Augusta Consorti e dal presidente del corso di laurea, Roberto Veraldi. "È la prima volta che faccio il professore in vita mia - ha detto Tajani all'ANSA subito dopo la lezione. Ho cercato di immedesimarmi nei ragazzi e regalare loro la mia conoscenza e quello che ho dentro". (ANSA).