Sisma Molise, sindaco Campobasso, verifiche, ma nessun danno

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 MAR - Sono in corso in queste ore a Campobasso i sopralluoghi agli istituti scolastici di pertinenza comunale. Al momento, si apprende da una nota di Palazzo San Giorgio, nessuna segnalazione di danni è giunta al Comune, ma le scuole a scopo precauzionale sono rimaste chiuse. Subito dopo la scossa di terremoto c'è stata una riunione operativa con i funzionari del settore Lavori pubblici alla quale ha preso parte anche il sindaco Roberto Gravina.

"A Campobasso - ha fatto sapere il primo cittadino impegnato nei vari sopralluoghi durante la notte - i Vigili del Fuoco, al momento, non segnalano danni a persone o cose. Analoga la situazione anche all'ospedale Cardarelli dove non sono segnalati danni di alcun tipo". (ANSA).