Erasmus+: liceo Scientifico di Carsoli in viaggio a Lisbona

(ANSA) - CARSOLI, 29 MAR - Il Liceo Scientifico dell'Istituto omnicomprensivo statale di Carsoli (L'Aquila) ha appena concluso la sua prima mobilità Erasmus+, un programma che mira a promuovere la cooperazione tra Paesi, il confronto interculturale e il rafforzamento dell'identità europea.

Dodici tra studentesse e studenti hanno soggiornato per una settimana in Portogallo, precisamente nella capitale Lisbona, frequentando la prestigiosa Escola Secundária de Camões. Il progetto didattico ha permesso ai partecipanti di approfondire le loro conoscenze e le loro competenze, aprendosi a nuove prospettive culturali e sociali.

Grazie a questa esperienza, gli alunni hanno potuto conoscere e confrontarsi con una realtà sociale e culturale diversa dalla loro, arricchendo il proprio bagaglio formativo e personale.

Durante la settimana di studio, gli studenti hanno avuto anche la possibilità di visitare la città di Lisbona, scoprendo la bellezza e la storia della città tramite attività didattiche e ludiche proposte dagli insegnanti ospitanti.

"Questa esperienza - spiegano i docenti - ha rappresentato un'occasione unica per apprendere, crescere e sviluppare nuove competenze". La mobilità Erasmus+ è stata organizzata dal professor Marco Bernardini, referente scolastico per il programma Erasmus+, che insieme alla professoressa Silvia Di Felice hanno accompagnato gli allievi nella capitale portoghese.

I dodici studenti selezionati in base a specifici requisiti, tra cui il voto in lingua inglese, il voto in educazione civica ed il voto nel comportamento, hanno vissuto un intenso periodo di apprendimento e di confronto interculturale, che ha permesso loro di intensificare la conoscenza della cultura portoghese, rafforzare l'identità europea e avviare un percorso concreto di cittadinanza attiva; i ragazzi hanno studiato varie discipline, tra cui il portoghese, l'inglese, la storia dell'arte e la programmazione informatica, grazie alla qualificata equipe di docenti che l'Escola Secundária de Camões ha messo a disposizione. (ANSA).