Arap investe, lavori nell'area industriale Val di Sangro

(ANSA) - ATESSA, 29 MAR - L'Arap investe nell'area industriale della Val di Sangro dopo mesi di polemiche sulla sicurezza. Il presidente Giuseppe Savini ha annunciato oggi, insieme al consigliere regionale Mauro Febbo, il rinnovamento partendo dall'efficientamento del parco di illuminazione pubblica del nucleo industriale ricadente nei territori di Atessa e Paglieta (Chieti). Sono 611 mila euro i lavori progettati. Per le migliorie in Val di Sangro si tratta di un intervento infrastrutturale storico al centro delle strategie innovative del Cda dell'Arap, l'azienda regionale delle attività produttive. Nei territori di Paglieta e Atessa ci sarà la posa in opera di 750 armature led, quindi la sostituzione immediata dei pali ammalorati e il ripristino dei pozzetti e cavi.

"Una rivoluzione per la qualità e la sicurezza degli assi viari - dice Savini - sui quali saranno previsti altri importanti interventi tra cui opere sugli assi stradali, affiancando alle risorse dell'Arap fondi messi a disposizione dalla Giunta Marsilio. Una rivoluzione perché si avviano progetti che non sono di effimero maquillage, dopo anni di inefficienze, ma di rilancio attrattivo del territorio in cui si fa impresa attraverso mirati investimenti finalizzati al raggiungimento della massima efficienza energetica. Ci sarà anche la ristrutturazione dei quadri e la messa a norma". Per Febbo "L'attuale Giunta regionale è attenta alle esigenze delle imprese. Vanno dati i servizi e fatti quadrare i conti, e anche se viviamo un momento difficile occorre raggiungere gli scopi prefissati, non solo in Val di Sangro, ma su tutto il territorio, predisponendo aree industriali ecologicamente e tecnologicamente avanzate. A breve affronteremo anche il tema delle strade e delle aree di sosta oltre alla movimentazione dei mezzi pesanti. Al termine degli interventi riconsegneremo un nucleo industriale rinnovato e all'altezza delle importanti imprese che lo popolano". (ANSA).