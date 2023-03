UniTe, parte "Red" conferenze-spettacolo teatro sperimentale

(ANSA) - TERAMO, 28 MAR - Sono tre gli appuntamenti in programma per la quinta edizione di RED-Residencies Experiments Directors, il ciclo di conferenze spettacolo organizzato con il Corso di laurea in Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo, DAMS dell'Università di Teramo, per la direzione artistica di Rolando Macrini, in collaborazione con la Cattedra di Culture teatrali e performative del professor Fabrizio Deriu.

RED si dedica alle giovani compagnie emergenti e alle compagnie storiche che in Italia e in Abruzzo hanno riscosso e riscuotono grande attenzione del pubblico per il loro continuo confronto con le differenti possibilità comunicative che il teatro offre.

"La comunicazione - si legge nella presentazione - rimane il caposaldo del Festival, inteso come momento di riflessione e approfondimento della cultura teatrale dagli anni '70 ai nostri giorni, per comprendere ulteriormente il significato del termine: teatro sperimentale. RED è un momento di 'simposio culturale teatrale' che serve a 'contaminare' e a proporre sistemi di comunicazioni teatrali non convenzionali".

Si comincia mercoledì 29 marzo alle 11.00 nell'Aula 9 del Polo Didattico G. D'Annunzio, con Margherita Di Marco, fondatrice della Compagnia dei Merli Bianchi. La Compagnia ha realizzato nel corso di più di un decennio molti spettacoli, laboratori e seminari soprattutto nel territorio della provincia di Teramo utilizzando sempre un linguaggio comunicativo teso alla sensibilizzazione.

Giovedì 13 aprile sarà la volta di Dynamis con Andrea De Magistris e Daniele Camerlingo. Dynamis è un gruppo multidisciplinare dedicato al teatro e alle arti performative con base a Roma. Da un decennio connette le sue attività con diversi spazi culturali della città, sviluppando un interesse multidisciplinare nella ricerca. Ultimo appuntamento mercoledì 19 aprile, con due artisti che hanno collaborato alla nascita dello spettacolo multimediale Wheater di Elisabeth Swados: Jared Mcneill e Claudio Scarabottini. (ANSA).