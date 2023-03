Aree protette: Fina (Pd), preoccupati da attacco FdI

(ANSA) - PESCARA, 26 MAR - "L'attacco dell'eurodeputato di Fratelli d'Italia Sergio Berlato, all'idea stessa dei parchi nazionali e della legge quadro sulle aree protette 394/91, andato in scena all'Università dell'Aquila è talmente diretto e profondo da suscitare profonda preoccupazione, tanto più perché Fratelli d'Italia controlla l'intera filiera di potere dalla Regione fino al governo nazionale. I parchi sono un'eccellenza dell'Abruzzo, regione verde d'Europa, fonte di sviluppo turistico e luoghi in cui sperimentare un diverso rapporto tra uomo e natura. Assistiamo quotidianamente ad arretramenti sulle politiche di contrasto al cambiamento climatico e tutela ambientale, ora addirittura si chiede l'abolizione delle aree protette, quando in realtà dovremmo aumentarle. Questo è il vero volto della destra". Lo afferma il senatore del Pd Michele Fina.

