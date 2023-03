Teatro, "Bianca come la neve" in scena matinée a Corropoli

(ANSA) - CORROPOLI, 25 MAR - Matinée a Corropoli (Teramo), il 27 e il 28 marzo, al 'Cineteatro Italia', dalle ore 10, con "Bianca come la neve" da Biancaneve dei Fratelli Grimm, testo e regia Ottaviano Taddei, con Cristina Cartone, Luca Settepanella, Ottaviano Taddei, suoni originali Alex Ricci, costumi e scenografia Monica Galiffa, scenotecnica Roberto Galiffa, luci Alessandro Pediconi. Una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo.

"Biancaneve - spiega il regista Ottaviano Taddei - è stata narrata in varie forme in tutti i Paesi e le lingue del mondo.

In genere le fiabe iniziano quando la vita del bambino è giunta, in qualche modo, a un punto morto. In Biancaneve non è una difficoltà esterna, ma il rapporto tra la bambina e i suoi genitori a determinare la situazione problematica. Ed è da questo punto focale che si snoda la messa in scena di Terrateatro, è questo conflitto tra figlia e madre/ matrigna a dare lo slancio alla rilettura della fiaba. Ciò che intendiamo mettere in luce è la forza interiore di Biancaneve che, compresa la difficoltà di rapporto, si accinge all'impresa disperatamente solitaria di trovare se stessa. Gli anni che Biancaneve trascorre con i sette nani rappresentano il suo periodo di avversità, di problemi da superare, le sue fasi di sviluppo. La figura genitoriale materna diviene, nella storia, vittima del gioco edipico tra madre e figlia per conquistare il padre. Dal punto di vista psicologico, sembra essere questo il motivo del conflitto, volersi contendere il padre, la non accettazione da parte della madre/matrigna della bellezza della figlia e del deterioramento della sua di bellezza". (ANSA).