Centri per l'impiego, D'Alfonso 'quanti ne usufruiscono?'

(ANSA) - PESCARA, 25 MAR - Quali sono i dati aggiornati per l'Abruzzo, in possesso del ministero del Lavoro, in merito alla parte di Pnrr mirata al potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, e qual è lo stato di insediamento e funzionamento dell'ordinamento abruzzese dei Centri per l'impiego e degli Osservatori del mercato del lavoro, alla luce delle risorse assegnate con il Pnrr, che riserva all'Abruzzo 21 milioni 673 mila 588 euro.

Sono le domande che il deputato del Pd Luciano D'Alfonso rivolge, con un'interrogazione a risposta in commissione, al ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone. Il parlamentare chiede anche "quante persone e quante imprese chiedono servizi ai centri per l'impiego abruzzesi?".

Il 20 gennaio scorso è stato pubblicato il monitoraggio dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in merito ai traguardi e gli obiettivi da conseguire entro il 2022.

Con delibera di giunta n. 795 del 7 dicembre 2020 la Regione Abruzzo, ricorda in una nota D'Alfonso, ha approvato il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Abruzzo 2019- 2021".

Per spese relative al potenziamento, anche infrastrutturale, il ministero ha trasferito alla Regione Abruzzo circa 21,5 milioni di euro. Sulla base della rendicontazione effettuata dall'Unità di missione, i centri per l'impiego che presentano uno stato di avanzamento complessivo delle attività superiore al 50% sono 327, di cui 95 localizzati nel nord-est (29%), 66 nel nord ovest (20%), 72 al centro (22%), 66 al sud (20%) e 28 nelle isole (9%). (ANSA).