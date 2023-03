Calcio, il 30 marzo amichevole Sulmona-Pescara

(ANSA) - PESCARA, 24 MAR - Con il ritorno di Zeman sulla panchina del Pescara, tornano le amichevoli infrasettimanali dei biancazzurri che mancavano da tempo. La società biancazzurra ha annunciato un'amichevole infrasettimanale, in programma il prossimo giovedì 30 marzo, alle ore 15:00, sul campo della Ovidiana Sulmona nello Stadio Comunale "Francesco Pallozzi". A comunicarlo il presidente del Pescara Calcio Daniele Sebastiani e il vice presidente della Ovidiana Sulmona Alessandro Lancia, che ieri hanno salutato mister Zdenek Zeman al termine della seduta di allenamento del mattino, a sottolineare l'amicizia tra le due società e la bella stagione della formazione della terra di Ovidio, tornata a disputare un campionato importante e con una società giovane e ambiziosa, che vede al momento la quinta posizione in classifica nel campionato di Eccellenza.

I posti disponibili per Sulmona-Pescara sono 1411. I biglietti avranno un costo di 5 euro e potranno essere acquistati nel giorno della gara al Botteghino dello Stadio Comunale di Sulmona. (ANSA).