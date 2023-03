Neuropsichiatria infantile,impegno Asl su assunzioni e spazi

(ANSA) - CHIETI, 23 MAR - L'impegno a fare nuove assunzioni e a reperire nuovi spazi è stato preso oggi ad Atessa (Chieti) dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, nel corso dell'incontro con le associazioni invitate a visitare la struttura per la Neuropsichiatria Infantile. Per quanto riguarda i casi più gravi, che necessitano di un ricovero in ospedale, Schael ha anticipato la volontà della Regione Abruzzo di attivare a Chieti 4 posti letto, appena sarà approvata la rete ospedaliera. Presenti Marie Helène Benedetti di Asperger Abruzzo, Christian Bove di Angsa Abruzzo, Riccardo Alessandrelli, responsabile della Neuropsichiatria infantile, Enrico Flocco, direttore del Presidio territoriale di assistenza (Pta), e il sindaco di Atessa Giulio Borrelli, durante l'incontro è stata ribadita la sensibilità dell'Azienda sanitaria alle richieste delle famiglie, che sollecitano, tramite le associazioni, la riduzione dei tempi di attesa, divenuti più lunghi proprio in virtù dell'impulso dato al Servizio, che esprime una forte attrazione anche per pazienti di altre Asl. "Non abbiamo la pretesa di aver istituito un servizio perfetto, ma c'è stata la volontà chiara e netta di partire, cominciando a dare finalmente una risposta strutturata in tema di neuropsichiatria infantile - ha esordito Schael - Sono disponibile ad accogliere la richiesta per l'acquisizione di altre figure professionali la cui attività risulterà preziosa nello svolgimento, per esempio, dei test di valutazione, che richiedono molto tempo e attualmente sono somministrati dalle psicologhe, impegnate anche con i colloqui. Ma al fine di dare risposte immediate nei casi urgenti, abbiamo attivato un Cup di II livello gestito direttamente dal Servizio che permette la presa in carico tempestiva nelle situazioni che lo richiedono". Un organico più nutrito richiederà altri spazi, che Schael si è detto disponibile ad attribuire alla Neuropsichiatria infantile che continuerà ad avere ad Atessa il suo hub, il centro nevralgico che governa attività e percorsi, coadiuvato sul territorio da altre unità che potranno garantire una presenza di prossimità in casi specifici.

Alessandrelli, dal canto suo, ha fissato un nuovo obiettivo: offrire i trattamenti riabilitativi in house, perché è su quel fronte che si gioca la possibilità di contenere o guarire quei disturbi che in moltissimi casi sono risolvibili, intervenendo anche sul contesto ambientale: "Vediamo molti ragazzi che le cui capacità cognitive non sono minimamente intaccate - ha sottolineato il neuropsichiatra - Hanno una bella interiorità che il mondo esterno spesso non riconosce, ma possiamo agire per riallacciare quel contatto che è fondamentale per essere parte di quel mondo". (ANSA).