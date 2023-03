Gilda srl, cda tutto abruzzese e partner di prestigio

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - L'Assemblea dei soci ha affidato a un consiglio di amministrazione tutto abruzzese la governance di Gilda, acronimo di Gruppo Italiano Logistica Distribuzione Alimentare, che da anni opera nel foodtech, inglesismo che sta a indicare i servizi ad alto valore tecnologico per la conservazione, il confezionamento e la distribuzione di prodotti alimentari. Il nuovo presidente Florio Corneli, storico presidente di Federmanager Abruzzo e Molise, e i due consiglieri delegati Antonio Di Cosimo e Stefano Sulli guideranno una società solida e proiettata verso il futuro grazie alle partecipazioni di Banca Intesa, RTI di Mediaset, Gruppo Di Cosimo e Digital Magics, noto incubatore di start up innovative.

Le competenze di Enzo Puzone e Stefano Vairo dello Studio A&S Partners, che ha affiancato i soci nella definizione della nuova governance, verranno messe a sistema anche attraverso l'accettazione delle deleghe alla finanza e al commerciale.

