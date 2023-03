Arriva nuovo elicottero per il reparto volo Vvf di Pescara

(ANSA) - PESCARA, 23 MAR - I vigili del fuoco del Reparto Volo del Comando Provinciale di Pescara si dotano di un nuovo mezzo aereo. Si tratta di un elicottero modello Leonardo AW 139 "Drago 155". Il nuovo elicottero del peso di 6 tonnellate è già operativo. Il direttore regionale dei vigili del fuoco Felice Di Pardo: "Oggi ricordiamo anche coloro che hanno perso la vita nelle missioni di soccorso. Questo reparto volo di Pescara è un fiore all'occhiello potendo avvalersi di grandi tecnologie e di grandi valori umani per quel che riguarda gli equipaggi.

Parliamo di una attività che riveste preparazione e competenze specifiche. Parliamo di un reparto volo che è fra i migliori in Italia e per questo ringrazio i nostri uomini per le centinaia di missioni svolte (oltre 150 all'anno) con applicazione e operando anche in condizioni estreme, garantendo il massimo della sicurezza. Oggi si aggiunge questo aeromobile in machina straordinaria, un gioiello con una velocità di crociera di 300lm/h elevata e capacità di carico di 14 persone Questo velivolo andrà ad integrare i mezzi già presenti per poter - ha concluso Di Pardo - operare in sempre maggiori missioni sempre in condizioni di massima sicurezza". Il responsabile del reparto volo Igor Cicchelli ha spiegato che "l'elicottero Leonardo è dotato delle migliori tecnologie e permette operazioni di soccorso in mare e montagna e di ricerca persona. La presenza di sofisticate telecamere permette operazioni di verricellamento in sicurezza con il doppio gancio baricentrico che permette evacuazioni rapide per un massimo di otto persone per volta". (ANSA).