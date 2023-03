A Lanciano chiuse sei scuole venerdì 24 per mancanza d'acqua

(ANSA) - LANCIANO, 23 MAR - Niente lezioni domani, venerdì 24 marzo, in sei scuole di Lanciano a causa della rottura alla condotta idrica di Via Silone. L'ordinanza è stata firmata dal sindaco Filippo Paolini tenuto conto delle criticità di natura igienico-sanitaria. I problemi idrici riguarderanno il popoloso quartiere di Santa Rita, oltre ottomila abitanti, e zone limitrofe. Lo stop alle lezioni riguarda: la Scuola dell'Infanzia Gentile di Villa Gaeta, la Scuola dell'Infanzia D'Amico in via Villante, la Scuola dell'Infanzia di Villa Martelli in via Baccalà, la Scuola Primaria Bellisario in via Marfisi, la Scuola Media D'Annunzio in via Masciangelo e il nido L'Arcobaleno di via Villante. Per la riparazione della condotta l'ente gestore Sasi sospenderà la fornitura dell'acqua domani dalle 8.30 fino al tardo pomeriggio. (ANSA).