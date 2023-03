Sanità,in ospedale Chieti percorso emergenza pazienti pediatrici

(ANSA) - CHIETI, 22 MAR - Un percorso dedicato all'emergenza dei più piccoli, un 'Fast track' pediatrico, è attivo da oggi al policlinico di Chieti, costruito in condivisione tra la Clinica Pediatrica e il Pronto Soccorso generale per garantire la migliore assistenza al paziente in età fra 1 mese e 17 anni.

All'arrivo in ospedale in urgenza viene valutato al Triage in Pronto Soccorso da un'infermiera con formazione pediatrica che attribuisce il codice colore: se giallo, verde o bianco il paziente viene inviato in fast track al Pronto Soccorso pediatrico, operativo nelle 24 ore, nei locali dedicati all'ingresso della Clinica Pediatrica. In caso di codice giallo "evolutivo" il medico del Pronto Soccorso generale condivide la valutazione con il pediatra; se si tratta di codice rosso il paziente viene ospitato nella shock room del Pronto Soccorso generale dove si recano il pediatra di guardia e l'anestesista rianimatore, immediatamente allertati. Tranne nei casi molto gravi, il medico in servizio al Pronto Soccorso pediatrico gestisce il percorso assistenziale del paziente occupandosi di esame clinico, prelievi ematici, somministrazione di farmaci, richiesta di consulenze specialistiche. In base alle condizioni cliniche e al sospetto diagnostico il pediatra decide l'invio del paziente a domicilio, la permanenza in Osservazione Breve Intensiva Pediatrica o il ricovero ordinario.

"L'attenzione riservata al bambino è parte del percorso di umanizzazione che in sanità fa la differenza - ha detto l'assessore regionale alla Salute Nicoletta Verì, oggi in visita al policlinico - Guardiamo con fiducia a questo ospedale, che in campo pediatrico avrà altre prospettive di crescita". Ovvero il Pronto Soccorso Pediatrico di nuova costruzione che sorgerà accanto a quello generale, come ha spiegato il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael: "E' stato appena appaltato per 1.5 milioni l'ampliamento del Pronto Soccorso con realizzazione di un'area pediatrica e della nuova camera calda. I lavori sono stati appena appaltati a GS impianti e si estenderanno su una superficie di 600 metri quadrati, con durata di un anno". (ANSA).