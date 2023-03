In Abruzzo nasce Fondazione Film Commission

(ANSA) - L'AQUILA, 21 MAR - Il testo unico di riordino di tutte le leggi vigenti in materia culturale, approvato oggi dal Consiglio regionale, prevede l'istituzione, il riconoscimento e la partecipazione della Regione alla 'Fondazione Abruzzo Film Commission', che torna in Abruzzo, come sottolineato in Aula, da circa 20 anni: si tratta di un organismo che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo. Lo ha detto in una nota il presidente della Giunta regionale abruzzese, Marco Marsilio, Fdi, che fin dal suo insediamento ha fatto della Film commission un suo cavallo di battaglia. "L'obiettivo è quello di attrarre in Abruzzo produzioni cinematografiche e audiovisive, nazionali ed estere. Occorre fare sistema e presentare all'Italia e al mondo il prodotto Abruzzo con i suoi paesaggi, le sue bellezze naturali e architettoniche e i suoi scenari comprese le maestranze qualificate che possano contribuire alle produzioni - ha spiegato il governatore -. Sarà importante coinvolgere attivamente tutto il territorio. Il progetto è nato con lo scopo di reperire nuove risorse finanziarie e logistiche a sostegno di film e serie tv e, nello stesso tempo, produrre benefici occupazionali, economici e promozionali. La norma che si attendeva da venti anni, infatti, estende la partecipazione attraverso una Fondazione alle Province, ai Comuni capoluogo e quelli a vocazione turistica, le Camere di Commercio ed anche altri enti locali - ha proseguito Marsilio. In riferimento alla legge quadro di riordino del settore, Marsilio ha spiegato di aver fatto visionare, circa due anni fa, la bozza che mi è stata consegnata dall'assessore D'Amario e dal direttore, Germano De Sanctis, a diversi esperti nazionali e di aver ricevuto attestati di approvazione che pongono l'Abruzzo tra le eccellenze nazionali". (ANSA).