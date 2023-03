Acqua: lavori urgenti, domani scuole chiuse in tre Comuni

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 21 MAR - Domani scuole chiuse a Montesilvano (Pescara), Silvi (Teramo) e Città S.Angelo (Pescara) a causa dell'interruzione dell'erogazione idrica per lavori urgenti sull'addutrice principale dell'acquedotto Vomano-Giardino. A deciderlo sono stati i rispettivi sindaci Ottavio De Martinis, Andrea Scordella e Matteo Perazzetti.

Mentre a Montesilvano resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi asilo nido pubblici e privati, negli altri due Comuni sono previste delle eccezioni. A Città S.Angelo resteranno aperte le scuole ubicate all'interno del centro urbano, non interessate dall'interruzione dell'erogazione idrica: Infanzia centro urbano; Infanzia paritaria e asilo nido 'Madonna del Divino Amore'; Primaria 'Ritucci'; Secondaria di primo grado 'Giansante'; Secondaria di secondo grado 'Spaventa'.

A Silvi non sono interessati dalla sospensione i seguenti plessi scolastici: Scuola Primaria di Silvi Paese; Scuola dell'Infanzia 'Belfiore' di Silvi Paese che dovrà effettuare il solo turno antimeridiano poiché non è possibile assicurare il servizio mensa; Scuola Primaria di Pianacce; Scuola dell'Infanzia 'Arcobaleno' di Pianacce che dovrà effettuare il solo turno antimeridiano poiché non è possibile assicurare il servizio mensa.

Nel Comune di Silvi resteranno inoltre chiusi la sede comunale in via Garibaldi 14 e la biblioteca comunale in via Tevere; gGli uffici demografici e la polizia locale durante l'orario di chiusura potranno essere contattati per urgenze e servizi essenziali ai seguenti numeri: Centralino Comune 085 9357271; Reperibilità Stato Civile 085 9357266; Centralino Polizia Locale 085 937223. (ANSA).