Acqua: interruzione servizio per 27 mila mercoledì 22/3

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - A causa di una riparazione urgente sull'adduttrice principale dell'acquedotto Vomano-Giardino l'erogazione idrica sarà sospesa dalle 8 alle 18 di mercoledì 22 marzo, interessando complessivamente 27 mila utenti tra Silvi (Teramo), Città S.Angelo (Pescara) e Montesilvano (Pescara); la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. A renderlo noto è l'Azienda Consortile Acquedottistica, società pubblica di gestione delle reti idriche.

Nello specifico, verranno effettuati due interventi sulla condotta adduttrice Giardino DN500 che collega Chieti con Montesilvano. Il primo intervento, situato in Via Caravaggio Pescara, è di riparazione mentre il secondo intervento situato in Via Verrotti Montesilvano è di sostituzione valvola. Entrambi gli interventi sono necessari per migliorare l'adduzione idrica dell'acquedotto Giardino nella zona litoranea nord. Per poter effettuare entrambi gli interventi si rende necessario chiudere la condotta adduttrice in prossimità del partitore di Montesilvano Sarà assicurata comunque l'erogazione fino a capacità serbatoi.

Per Montesilvano sono circa settemila gli abitanti interessati, per Silvi 12mila e per Città Sant'Angelo circa ottomila. (ANSA).