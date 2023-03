Acqua: domani scuole chiuse a Montesilvano e Città S. Angelo

(ANSA) - PESCARA, 21 MAR - Scuole chiuse, domani, a Montesilvano e in parte del territorio comunale di Città Sant'Angelo a causa dell'interruzione idrica necessaria per consentire all'Aca la riparazione urgente dell'adduttrice principale dell'acquedotto Vomano-Giardino.

A Montesilvano, il sindaco, Ottavio De Martinis, ha firmato l'ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido comunali e privati. A Città Sant'Angelo è stata disposta la sospensione delle attività didattiche per tutti gli istituti scolastici, con esclusione delle scuole ubicate all'interno del centro urbano e, quindi, non interessate dall'interruzione.

I rubinetti resteranno a secco dalle ore 8 alle ore 18, su tutto il territorio di Montesilvano, tranne Montesilvano Colle, parte di contrada da Macchiano e della zona Vestina Alta (Villa Carmine), e su tutto il territorio angolano, escluso il centro urbano e Villa Cipressi. Il flusso idrico sarà ripristinato dalle ore 18, mentre la perfetta normalizzazione su tutta la rete avverrà in tarda serata. (ANSA).