Turismo, accordo Federalberghi-Intesa per sostegno a imprese

(ANSA) - MONTESILVANO MARINA, 20 MAR - Contribuire all'accelerazione degli investimenti nel settore turistico abruzzese, attraverso misure di sostegno ad hoc alle imprese locali. Sono le finalità dell'accordo presentato da Intesa Sanpaolo e Federalberghi Abruzzo, nell'ambito della più ampia collaborazione in essere tra il Gruppo e Federalberghi nazionale. Obiettivo comune è facilitare il miglioramento della capacità competitiva delle imprese turistico-ricettive attraverso misure per accompagnare gli investimenti che favoriscano la riqualificazione e l'aumento degli standard qualitativi delle strutture, l'efficientamento energetico e l'impatto ambientale in coerenza con i principi Esg (Environmental, Social e Governance), oltre a iniziative per favorire gli investimenti in digitalizzazione.

La collaborazione è stata presentata a Montesilvano, presso il Grand Hotel Adriatico, nell'ambito di un appuntamento sul tema "Il nuovo scenario economico per le piccole imprese". A introdurre i lavori il direttore regionale Lazio e Abruzzo Intesa Sanpaolo, Roberto Gabrielli, e il presidente Federalberghi Abruzzo, Giammarco Giovannelli. A seguire Rosa Maria Vitulano, economista della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo, ha illustrato lo scenario e i trend in atto nel comparto turistico regionale; Carmine Puglielli, Direttore Imprese Abruzzo Intesa Sanpaolo, è entrato nel dettaglio dell'accordo.

"Dal 2020 - ha detto Gabrielli - il nostro Gruppo ha erogato al settore turistico nuova finanza per 6,7 miliardi di euro.

Come prima banca del Paese siamo fortemente impegnati nel sostegno alle imprese del turismo attivando sia accordi come quello con Federalberghi sia con misure straordinarie, come l'adesione al Fondo Rotativo per il Turismo o plafond finanziari finalizzati alla gestione delle emergenze e al mantenimento dello slancio agli investimenti. Il nostro ambizioso obiettivo, in linea con il Pnrr, è favorire sostenibilità e circolarità del comparto turistico per sostenere e agevolare una nuova proposta di ospitalità più efficiente per i bilanci delle imprese, rispondente alle rinnovate richieste degli utenti e volta alla salvaguardia dell'ambiente". (ANSA).