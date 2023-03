Basket in carrozzina: Amicacci conquista finale scudetto

(ANSA) - PESCARA, 18 MAR - La Deco Metalferro Amicacci Giulianova conquista la finale scudetto dopo avere battuto in gara 3 per 65 a 55 l'Asd Santo Stefano al Pala Principi di Porto Potenza Picena. In finale ancora una volta gli abruzzesi incontreranno l'UnipolSai Briantea84 Cantù, che aveva concluso per 2-0 le gare di semifinale contro la Dinamo Lab Sassari.

