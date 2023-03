Premio nazionale Paesaggio, menzione a Buonanotte Contemporanea

(ANSA) - MONTEBELLO SUL SANGRO, 15 MAR - Un progetto, inedito e interdisciplinare, in cui arte, natura e architettura convergono in un percorso che attraversa il borgo di Buonanotte e si addentra nel bosco di Monte Vecchio: è "Buonanotte Contemporanea" che a Montebello sul Sangro, in provincia di Chieti, ha incarnato azioni di rigenerazione territoriale e per questo ha ricevuto una menzione nell'Ambito del Premio Nazionale del Paesaggio del ministero della Cultura. Il Premio, alla IV edizione, individua progetti che si sono distinti per la capacità di valorizzare il paesaggio attraverso azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione, in linea con i quattro criteri indicati dall'Ue: esemplarità, sviluppo territoriale sostenibile, partecipazione, sensibilizzazione.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, nella Sala Spadolini, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio.

"Buonanotte Contemporanea", progetto realizzato nel vecchio e scenografico borgo fantasma nel territorio comunale di Montebello sul Sangro, è ideato da CASa Associati degli architetti Fabio Armillotta, Carmela Palmieri e N. Marco Santomauro.

Nel percorso attraverso il borgo, abbandonato in seguito a una frana, arroccato su una sella rocciosa tra la Maiella e il lago di Bomba, il patrimonio edilizio tradizionale abruzzese si intreccia all'ambiente naturale e alle relazioni culturali.

Opere di arte contemporanea trasformano il borgo, gli interventi degli artisti, "Kaleidoscope" di Vincenzo Marsiglia, "A Broken Line" di Jasmine Pignatelli e "Senza Titolo" di Artan Shalsi, con la curatela di Maria Letizia Paiato, dialogano con i ruderi e contribuiscono a consegnare l'area a nuova vita. (ANSA).