Scuola nazionale di cinema, Mannocchi dirigerà sede Abruzzo

(ANSA) - L'AQUILA, 14 MAR - Francesca Mannocchi sarà la nuova direttrice artistica della Sede Abruzzo della Scuola nazionale di Cinema, dedicata alla formazione nell'ambito del Reportage Audiovisivo.

L'annuncio arriva dalla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Giornalista e scrittrice, alla Mannocchi è affidato il compito di ripensare il corso in termini di innovazione e internazionalizzazione, grazie anche al coinvolgimento di docenti e personalità di rilievo provenienti da tutto il mondo.

L'obiettivo è quello di costituire una scuola di reportage che guardi all'Italia e al mondo e che, grazie a un percorso formativo di eccellenza porti all'inserimento nel mondo del lavoro di professionalità molto richieste nell'ambito del reportage creativo, ma ugualmente forti di competenze di giornalismo.

La sede dell'Aquila si differenzierà ulteriormente da quella di Palermo, dedicata al cinema del reale e al cinema documentario di creazione.

"Sono onorata di accettare questo incarico - dichiara Francesca Mannocchi -. C'è una diffusa sfiducia verso il mondo del giornalismo in questi anni, al contrario io credo che questo sia un momento per dimostrare quanto necessaria sia la testimonianza rigorosa che la nostra professione ha il compito di veicolare.

La pandemia prima, la guerra poi hanno contribuito a cambiare la professione del narratore, del film-maker, del video giornalista. Hanno aperto la strada a nuove forme di narrazione". "Il corso che ho in mente - aggiunge - tiene insieme il giornalismo, l'arte, la letteratura, il cinema, la musica".

Mannocchi collabora da anni con testate nazionali e internazionali. Si occupa di migrazioni e conflitti e ha realizzato reportage da Iraq, Libia, Libano, Siria, Tunisia, Egitto, Afghanistan, Turchia, Yemen, Ucraina, Somalia.

Soddisfazione da parte di Marta Donzelli, presidente della Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia e da parte di Adriano De Santis, preside della Scuola nazionale di Cinema.

(ANSA).