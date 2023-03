Borghi e cammini d'Abruzzo alla Borsa Mediterranea del Turismo

(ANSA) - PESCARA, 14 MAR - Arriveranno anche Rrahmani, Simeone e Raspadori, rispettivamente difensore e attaccanti del Napoli Calcio, negli stand che la Regione Abruzzo allestirà, nel padiglione 5, alla Borsa Mediterranea del Turismo (Bmt) la cui 26/a edizione è in programma a Napoli da giovedì 16 a sabato 18 marzo. Lo ha annunciato l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario nel corso della conferenza stampa convocata a Pescara per illustrare la partecipazione all'appuntamento fieristico.

Diciotto gli operatori presenti, per gli incontri B2B previsti il 16 e il 17 e per spiegare al pubblico, domenica 18, le opportunità di vacanza, proposte di concerto con le Camere di Commercio Chieti-Pescara e del Gran Sasso d'Italia.

"Non solo mare né solo montagna, l'Abruzzo si presenterà alla Bmt con borghi, itinerari gastronomici, percorsi in bici, cammini" ha detto D'Amario annunciando poi la presenza dei tre calciatori del Napoli giovedì 16 pomeriggio, a ricordare l'accordo siglato dalla Regione tre anni fa con la società calcistica per l'organizzazione del ritiro precampionato a Castel di Sangro (L'Aquila).

Per D'Amario, dopo la presenza alla Bit di Milano e i contatti presi la settimana scorsa in Giappone presso la Camera di Commercio di Tokyo, l'appuntamento di Napoli è una nuova occasione per mostrare l'Abruzzo come terra del turismo sostenibile. In tal senso ha sottolineato l'importante rapporto con i Parchi, non più considerati freno allo sviluppo economico del territorio, ma veri attrattori di turismo esperienziale. Tra le proposte alla Bmt, anche in vista della partenza del Giro d'Italia, a maggio in terra abruzzese, D'Amario ha sottolineato il cicloturismo e il fascino esercitato dai 43 km della ciclovia della Costa dei Trabocchi. Anche se per rendere interamente percorribile, senza soluzione di continuità, i 133 km della 'bike to coast' bisognerà aspettare almeno un altro anno, forse un anno e mezzo. Non sono ancora ultimati i raccordi nei punti critici, anche se i lavori procedono speditamente nel Teramano.

"Il 27 presenteremo con la Regione Marche il progetto del ponte sul Tronto e tra 5/6 mesi dovrebbe essere pronto il ponte sull'Alento" a Francavilla al Mare (Chieti). (ANSA).