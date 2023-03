Maxxi, confronto su industria creativa con Roma Film Academy

(ANSA) - L'AQUILA, 13 MAR - Un confronto sulla scrittura documentaristica e cinematografica è stato ospitato dal MAXXI Roma nel weekend su iniziativa dell'associazione abruzzese 'L'Aquila che rinasce' e della Roma Film Academy (Rfa). Durante l'iniziativa sono stati proiettati i cortometraggi realizzati dagli studenti della Scuola cinematografica con interventi di Lorenzo Maria Isidori (in qualità di segretario generale di L'Aquila che Rinasce) e Corrado Camilli (amministratore delegato di Rfa). Focus dell'incontro-seminario, il format Vitalia (programma di Rai2) che vede coinvolto direttamente il presidente della Fondazione MAXXI, Alessandro Giuli.

Partendo da Roma, Alessandro Giuli conduce il pubblico sulle tracce dei popoli antichi che hanno creato l'Italia. Giuli è stato intervistato dal giornalista aquilano Salvatore Santangelo, presidente di Rfa, in una chiacchierata che ha aperto vari spunti tra cui rito, racconto dei territori, rievocazione, storia delle religioni, uso delle musiche per tessere una trama unitaria della narrazione. "Un'occasione - ha detto Santangelo - per immergersi non solo nel processo creativo, ma anche in quello di strutturazione e realizzazione di un format televisivo". Un'occasione anche per definire una partnership strategica tra L'Aquila che Rinasce e la Rfa.

"Abbiamo portato avanti negli anni - ha detto Isidori - una serie di collaborazioni che ci hanno permesso di definire momenti di approfondimento con progetti multimediali dedicati ai temi della legalità e dell'immaginario". In cantiere ci sono iniziative legate al cinquantenario della morte di Tolkien.

Il presidente della Commissione cultura della Camera, Federico Mollicone, ha sostenuto l'iniziativa attraverso un messaggio istituzionale "per sottolineare - ha ricordato Santangelo - il ruolo della formazione esperienziale nella costruzione di un'industria audiovisiva e cinematografica all'altezza della contemporaneità". (ANSA).