Avezzano, al via restauro del monumento a Vito Taccone

(ANSA) - AVEZZANO, 13 MAR - Al via il restauro della statua di bronzo del ciclista Vito Taccone, rimasta nel seminterrato del Palazzo municipale di Avezzano (L'Aquila) più di otto anni dopo essere stata danneggiata nel 2014, a soli due anni dall'installazione. I vari elementi sono stati presi in carico dall'artista Bruno Morelli, che la realizzò, e dalla restauratrice Eleonora Morelli; l'intervento sarà possibile grazie a fondi regionali e comunali. L'inaugurazione del rinnovato monumento è prevista il prossimo 6 maggio. Al taglio del nastro è stato invitato il senatore Guido Quintino Liris, che ad Avezzano sabato scorso ha partecipato al momento di consegna della statua ai restauratori. Insieme a lui i componenti dell'associazione di Piazza Cavour, tra i quali Nazzareno Di Matteo e Cristiano Taccone, figlio di Vito, il sindaco Giovanni Di Pangrazio e i consiglieri comunali Antonietta Dominici, Lucio Mercogliano e Nello Simonelli. Nel giugno 2014 il monumento al ciclista fu distrutto sul valico del Monte Salviano: la bicicletta, divelta dal basamento, fu abbandonata a terra in più pezzi, mentre la statua in bronzo del 'Camoscio d'Abruzzo' venne trafugata; fu ritrovata pochi giorni dopo dalla Polizia, in una stradina del quartiere San Francesco, senza la mano destra e con una gamba staccata.

"Un grazie sentito al senatore e amico Liris per ciò che ha già fatto quando era assessore regionale per far tornare in vita questo monumento". La statua venne realizzata durante il primo mandato del sindaco Di Pangrazio e fu installata sul valico del Salviano: di vedetta, come un custode, per ciclisti, sportivi e corridori.

"La nuova installazione porterà con sé anche la riqualificazione dell'area - ha detto l'assessore al Patrimonio Roberto Verdecchia - Piazza Cavour è la culla per antonomasia del culto più affettuoso nutrito verso il campione, che visse in quel quartiere". "Abbiamo mantenuto l'impegno con i cittadini e il tessuto sportivo di Avezzano e della Marsica - ha sottolineato l'assessore allo Sport Pierluigi Di Stefano - Ci prepariamo ad avviare le procedure per la realizzazione del nuovo basamento. Stiamo studiando tutto assieme agli esecutori, dal materiale all'illuminazione". (ANSA).