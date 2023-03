Sisma: Liris, con Dl ricostruzione passi avanti importanti

(ANSA) - L'AQUILA, 10 MAR - "L'approvazione da parte del Parlamento del Decreto Ricostruzione rappresenta un passo in avanti importante per le aree interessate". Lo ha detto il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris nel corso della conferenza stampa all'Aquila, nella sede dell'Emiciclo, dove è stato presentato il nuovo Dl alla presenza di amministratori regionali e comunali. Un'iniziativa che ha visto anche l'intervento, in collegamento, del commissario straordinario per la Ricostruzione, Guido Castelli. Presente, inoltre, il senatore Etelwardo Sigismondi (Fdi).

"Nella fase di discussione del provvedimento - ha ricordato Liris - abbiamo fatto presente come il Decreto Ricostruzione dovesse concentrarsi su particolari tematiche a cui teniamo moltissimo, sia per quello che riguarda il sisma del 2009, sia per gli altri eventi sismici del centro Italia tra il 2016 e il 2017. In primis - ha sottolineato - il personale che abbiamo formato nell'Ufficio speciale della ricostruzione, nei Comuni nelle Regioni interessate dal sisma. Questi professionisti rimarranno all'interno delle piante organiche, grazie a deroghe specifiche al piano di fabbisogno".

"Inoltre - ha aggiunto Liris - sarà potenziata la struttura commissariale, e verrà conferita al commissario Castelli piena capacità di azione anche per quello che riguarda il fondo complementare del Pnrr. Verrà anche implementata la Protezione civile regionale, mentre si continua a lavorare per definire il bonus legato al Sisma, sia per quanto concerne l'accollo, sia per quello che riguarda il Superbonus". (ANSA).