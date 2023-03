Musica: Isa, due concerti con Moretta su Mozart a Praga

(ANSA) - L'AQUILA, 09 MAR - Per la 48/a stagione dei concerti dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese sabato 11 marzo alle 18 al Ridotto del Teatro Comunale all'Aquila e domenica 12 marzo ore 18 all'Auditorium del Centro Congressi del Salinello Village, due appuntamenti dedicati al genio musicale di Wolfang Amadeus Mozart. Sul podio il direttore Vito Clemente, a guida dall'Orchestra dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Solista ospite il pianista Maurizio Moretta.

Il concerto su Wolfgang Amadeus Mozart e alla sua intima relazione con la città di Praga. In programma l'Ouverture dall'opera Don Giovanni, il Concerto in do maggiore per pianoforte e orchestra n. 21 K. 467 e la Sinfonia n. 38 in re maggiore K. 504 "Praga".

Maurizio Moretta pianista eclettico e pluripremiato attivo da anni nei più importanti teatri italiani e stranieri, dalla Smetana Hall di Praga, al Musikverein di Vienna, alla Leiszhalle di Amburgo.

Clemente, direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, ha diretto, fra l'altro, il Japan Apulia Festival di Tokyo e l'Idea Press Musical Editions USA di New York.

"Continua così l'ideale viaggio nella musica che l'ISA sta proponendo al proprio pubblico spaziando fra generi, epoche e tradizioni diverse con la costante però dell'alta qualità", così il direttore dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese, il violinista Ettore Pellegrino che per l'occasione ha ideato un programma capace di trasportare il pubblico nella Praga di fine '700, un vero gioiello con le affascinanti architetture barocche che ne caratterizzano l'aspetto ancora oggi.

Vivacissima dal punto di vista culturale, la capitale boema era all'epoca un polo di attrazione per gli intellettuali e gli artisti. Tra questi il più celebrato era proprio Wolfgang Amadeus Mozart, cui Praga tributò onori e successo come in nessun altro luogo. Una passione ricambiata, dal successo di Figaro in poi, fino alla Sinfonia n. 38, omaggio alla colta città boema, che ne accolse con un calorosissimo successo la sua prima esecuzione, passando per il Don Giovanni che lì fu rappresentato per la prima volta. (ANSA).