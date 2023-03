Diritti, primo Piano e Bilancio Genere di Università Teramo

(ANSA) - TERAMO, 09 MAR - Il primo Bilancio di Genere 2021 e il Piano di Uguaglianza di Genere 2023 dell'Università degli Studi di Teramo saranno presentati venerdì 10 marzo, ore 15 nella Sala delle lauree del polo didattico Gabriele D'Annunzio.

Il Bilancio di Genere dell'Università di Teramo è a cura di Paola Serpietri, presidente del CUG di ateneo, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni nel lavoro.

Il Piano di Uguaglianza di Genere-GEP 2023 dell'Università di Teramo sarà presentato da parte dei referenti dei gruppi di lavoro per Aree tematiche. I lavori coordinati da Fiammetta Ricci, delegata del rettore alle Pari opportunità, si apriranno con i saluti del Rettore Dino Mastrocola, del Direttore generale Salvatore Cimini, della Consigliera di Parità Nazionale Francesca Bagni Cipriani, della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo, Anna Rita Guarracino. Tra gli ospiti il Presidente Commissione Pari Opportunità del Consiglio Regionale d'Abruzzo, Maria Franca D'Agostino e quella della Provincia di Teramo, Amelide Francia, l'Assessore al Comune di Teramo alle Pari Opportunità Sara Falini. Interverranno gli operatori del Centro Antiviolenza e il sostituto commissario di Polizia di Stato Anna Pasqua per il protocollo DIKE per le vittime di reato. Presenti Fondazione Tercas e il progetto l'Elefante Bianco Cristina Marcone. "Il Bilancio fotografa una analisi dei dati, isolati per genere, relativi alla nostra università e il Piano è il conseguente programma di azioni concrete che l'ateneo dovrà attuare, per superare il divario di genere", spiega Fiammetta Ricci. (ANSA).