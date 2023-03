Calcio: parte la cura Zeman, dieta e gradoni per il Pescara

(ANSA) - PESCARA, 09 MAR - Dieta e gradoni: la cura di Zdenek Zeman per il Pescara è appena cominciata. I tifosi sperano di vedere i risultati anche in campo. Dopo il pareggio per 2-2 all'esordio con il nuovo tecnico, nella gara contro la Juve Stabia, ora tutti aspettano la prima vittoria.

L'attenzione che il tecnico boemo mette sulla condizione fisica dei suoi ragazzi è massima. Ogni mattina il tecnico fa pesare i suoi giocatori: per chi sgarra sono dolori. Non esiste la "dieta Zeman", ma dolci, carboidrati e bevande zuccherate dovranno essere assunte con il misurino: spazio a verdure cotte e minestre.

Tornando ai famosi gradoni - marchio di fabbrica del boemo - il tecnico vi ha fatto ricorso solo in un paio di circostanze per non appesantire i suoi giocatori in questa sua prima fase di preparazione. Di sicuro dalla prossima settimana diventeranno pane quotidiano per Mora e compagni. Ora intanto l'attenzione è sulla gara di domenica ad Agropoli con la Gelbison. (ANSA).