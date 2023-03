Teatro: Fabrica dei sogni in scena ai Marsi di Avezzano

(ANSA) - AVEZZANO, 08 MAR - Questa sera, al Teatro dei Marsi, va in scena la "Fabbrica dei Sogni": il nuovo Musical con un inedito Sal Da Vinci Un cast stellare per una trama affascinante, che accende le stelle dell'arte. Grazie al prezioso lavoro infuso nella Stagione di prosa, "Il Parioli" di Roma centra un altro prestigioso obiettivo: questa sera appuntamento con 'La Fabbrica dei Sogni", alle ore 21.

L'attore e cantante poliedrico Sal Da Vinci sale sul palco con uno spettacolo di assoluto successo: "La Fabbrica dei Sogni", ovvero 'l'ultima roccaforte dei matti che vivono di sogni'.

Grazie alla proficua collaborazione tra Amministrazione comunale e 'Il Parioli di Roma', con la direzione di Michele Gentile, la stagione di prosa teatrale centra un altro meraviglioso obiettivo artistico: portare in scena una favola romantica e divertente, scritta da Sal Da Vinci e da Ciro Villano, che fa sposare le coreografie dirette da Marcello e Mommo Sacchetta, agli spettacolari effetti delle rappresentazioni.

Un altro appuntamento con la cultura che si fa spettacolo da non perdere: questa sera, a partire dalle ore 21, il Teatro diventerà 'un luogo magico', come recita la trama. Il cantante Sal Da Vinci, inoltre, proprio questa sera presenterà al pubblico, in anteprima assoluta, le canzoni inedite che saranno presenti nel suo nuovo disco, di prossima uscita. La direzione musicale e gli arrangiamenti sono a cura del maestro Adriano Pennino.

Assieme a Sal Da Vinci, sul palco, si esibirà anche la coprotagonista, Fatima Trotta, attrice e conduttrice di successo, tra i volti noti della televisione italiana. Da citare anche, nel cast, Daniela Cenciotti, Carlo Caracciolo, Ettore Massa, Enzo Fischetti e Alfonsina Venosa. Il dettaglio in più: si esibiranno ad Avezzano anche giovani attori di talento, essenza della vita vera teatrale, che rifiorisce sempre grazie a nuove e preziose energie. Lo spettacolo si aprirà con un pre-show all'esterno del teatro e nel foyer: ciò catapulterà fin da subito il pubblico nella magia del musical. (ANSA).