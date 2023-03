Gli Articolo 31 super ospiti il 14/7 al Pinewood

(ANSA) - L'AQUILA, 08 MAR - "È dal 2006 che aspettavamo questo momento". Gli organizzatori del Pinewood, il festival indie-pop di riferimento per il centro Italia, annunciano così la presenza degli Articolo 31 nella line-up della prima serata delle 3 serate, venerdì 14 luglio.

Dopo la reunion al festival di Sanremo e dopo la data zero del 14 maggio al palazzetto dello sport di Vigevano (Pavia), gli Articolo 31 hanno annunciato altre date estive tra primavera ed estate, a partire dai 4 sold out al Mediolanum Forum di Milano del 18, 19, 24 e 25 maggio.

A luglio, dunque, saranno sul palco del Pinewood, allestito all'Aquila nell'Aeroporto dei Parchi. "È bastato rivederli a Sanremo - spiegano gli organizzatori - per spazzare via i lunghi anni della loro assenza sulla scena musicale italiana. Ora è finalmente tempo di tornare a fare festa, cantando a squarciagola tutti i successi di un duo che ha scritto la storia del rap italiano, da Tranqi Funky a Ohi Maria, passando per Domani Smetto e Italiano Medio, fino al nuovo singolo Un Bel Viaggio. Un urlo per gli Articolo 31 live sul palco del nostro festival".

Qualche settimana fa, alla lista degli ospiti si erano aggiunti anche Guè e Verdena. Due mondi apparentemente distanti: il rap di Guè (anche lui sul palco venerdì 14) contrapposto al post rock dei Verdena (sabato 15). Due proposte musicali, tuttavia, accomunate dal pionierismo sonoro e dall'esplorazione di orizzonti lontani dalla musica mainstream, che arricchiscono il cast della tre giorni. I primi nomi annunciati erano stati Salmo (ospite sabato 15) e Lazza (domenica 16).

La scelta dell'Aeroporto dei Parchi non è causale: un'oasi di pace nel verde a due passi dalla città, mostra l'intento degli organizzatori di comunicare l'idea di un evento unico, il festival come viaggio metaforico verso un mondo di scoperte musicali e di incontri. (ANSA).