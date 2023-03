Sanità, espletati 14 concorsi per primari ad Asl L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 07 MAR - L'attuale Governance della Asl provinciale dell'Aquila, guidata dal manager, Ferdinando Romano, in sella dal giugno 2021, ha mantenuto l'impegno assunto al momento dell'insediamento portando a termine tutti i 14 concorsi per direttori di unità operative complesse, ossia primari, banditi nel corso del mandato: con la conclusione di tutte le procedure concorsuali, in poco più di un anno e mezzo, ogni reparto o servizio ha il suo titolare con un incarico di 5 anni, ponendo fine a vacatio andate avanti per anni con la nomina di facenti funzione. "Si tratta di un'operazione che consente di uscire dalla precarietà del passato, a lungo caratterizzata da supplenze di breve durata che venivano ripetutamente prorogate.

L'individuazione dei primari di reparti e servizi strategici - spiega il manager Romano - consentirà di programmare in modo accurato le rispettive attività e di raggiungere una stabilità operativa che si tradurrà in un miglior livello di assistenza a beneficio dei pazienti". Tra i nuovi direttori delle unità operative complesse molti sono già in servizio mentre per altri si stanno perfezionando in questi giorni gli atti formali di nomina. Ecco l'elenco dei nuovi primari. Neurochirurgia Ospedale di L'Aquila: Alessandro Ricci. Pneumologia e Utir Ospedale di L'Aquila: Gian Luca Primomo. Pronto soccorso Ospedale di L'Aquila: Angelo Flavio Mucciconi. Chirurgia e diagnostica endoscopica Ospedale di L'Aquila: Loreto Lombardi. Laboratorio analisi Ospedale di L'Aquila: Patrizia Frascaria. Radiologia Ospedale di Avezzano: Luigi Zugaro. Anestesia e rianimazione Ospedale di Avezzano: Pierfrancesco Fusco. Laboratorio analisi Ospedale di Avezzano: Rossana Stefania Lo Russo. Cardiologia Ospedale di Avezzano: Francesco Vetta. Ortopedia e Traumatologia Ospedale di Avezzano: Costantino Rossi. Otorinolaringoiatria Ospedale di Avezzano: Fabrizio Silvagni. Medicina interna Ospedale di Sulmona: Flavio Rispoli. Servizio di Medicina Legale: Cesare Paolo Giffi. Siesp (Servizio igiene, epidemiologia e sanità pubblica): Enrico Giansante. (ANSA).