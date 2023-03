Musica: Cipriani lancia 'Marea', video girato in Abruzzo

(ANSA) - AVEZZANO, 07 MAR - Un omaggio al suo Abruzzo il nuovo video di Greta Margaret Cipriani, pianista e compositrice protagonista di una canzone e un videoclip, "Marea", disponibile su Youtube, nella pagina ufficiale dell'artista. La composizione, pensata per pianoforte ed effetti elettronici, fu pubblicata nel 2020 per l'album Here and Now dell'Etichetta Blue Spiral Records.

Pianista di formazione classico-accademica, pluripremiata in concorsi classici, nonché poetessa, cantante, songwriter finalista al Sanremo Rock ha deciso di lavorare sul singolo aggiungendo al pianoforte effetti e arrangiamenti realizzati con la tastiera Korg Krome, in una dinamica che unisce il classico al moderno.

La giuria dell'European Music Contest, nel premiarla nel 2017 per la canzone "Tangueria", l'aveva definita "originale, versatile, ma soprattutto talentuosa con il suo virtuosismo e il suo approccio eclettico, dimostrando una capacità decisamente rara di saper giocare con la musica e con il suo strumento".

In questo arrangiamento invece Cipriani abbandona momentaneamente il virtuosismo per trasmettere una concezione romantica della musica, ma anche densa, intimista e personale.

'Marea' rappresenta la marea interiore di ogni artista, che non aspetta altro che la catarsi. Il video, realizzato da Francesco Lombardi, riesce ad evocare poeticamente il movimento, sia sonoro che naturalistico, nel quale la protagonista - l'artista stessa - riesce a fondersi completamente.

Realizzato sulle spiagge abruzzesi fra i Ripari di Giobbe e la costa dei Trabocchi, il video è stato girato cercando di mettere in rilievo proprio la simbiosi fra l'arte, la natura e il sentimento. (ANSA).